Inmarsat erweitert Partnerschaft mit CSG zur Ermöglichung der Cloud-basierten Monetarisierung seiner mobilen Breitbanddienste

„Seit fast 20 Jahren arbeitet CSG mit Inmarsat zusammen, um das Beste aus unseren Abrechnungs- und Umsatzmanagementvorgängen herauszuholen und so die Einführung neuer Produkte und Dienste bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung in unserem gesamten Unternehmen zu ermöglichen“, so David Thornhill, Senior Vice President, Group IT Inmarsat. „Durch die Umstellung auf ein Cloud-basiertes Managed-Services-Modell unterstützt CSG einen agileren, kosteneffektiveren Ansatz für den Betrieb unseres Einzel- und Großhandelsgeschäfts und schafft gleichzeitig ein nachhaltiges Modell für den zukünftigen Erfolg.“

Durch die Verwendung der Managed Services-Lösung von CSG wird der britische Betreiber von einer erhöhten Prozessagilität, Markteinführungsflexibilität und dem Zugang zu präzisen Einblicken in alle Betriebsabläufe profitieren und gleichzeitig die Abrechnungsvorgänge rationalisieren und die Betriebsausgaben senken, die mit früheren Lösungen von Drittanbietern verbunden waren.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden die neuesten Versionen von CSG Singleview, CSG Interconnect und CSG Intermediate eingesetzt, die bereits von Inmarsat verwendet werden, was Inmarsat hilft, die Rentabilität zu maximieren, die Betriebskosten zu senken und die Kundenanforderungen in Echtzeit zu erfüllen. Zusätzliche Funktionen erleichtern die proaktive Identifizierung und Lösung von Kundenproblemen. In ihrer Gesamtheit bietet die neue Cloud-basierte Lösung eine zukunftssichere Architektur, die sich bewährte Verfahren bei Abrechnung und Umsatzmanagement zunutze macht und das Kundenerlebnis verbessert.

„Da Inmarsat die satelliten-, luft- und seegestützte Konnektivität in ganz Europa und über Europas Grenzen hinaus vorantreiben will, freuen wir uns darauf, unsere langjährige Partnerschaft fortzusetzen und Inmarsat bei der Optimierung seiner Abrechnungs- und Umsatzmanagementvorgänge zu unterstützen, während wir Inmarsat gleichzeitig helfen, die Risiken zu minimieren und die Betriebskosten zu senken“, so James Kirby, Head of EMEA Business bei CSG. „Wir sind begeistert, unsere Beziehung zu Inmarsat ausbauen zu können, um das Wachstum des Unternehmens in seinem gesamten Portfolio zu unterstützen.“