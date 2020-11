Rüsselsheim (ots) -



- Bester Kleinwagen: Batterie-elektrischer Corsa-e überzeugt gegen starke

Konkurrenz

- Seriensieger: Corsa bereits "Best Buy Car of Europe" und "Firmenauto des

Jahres"

- "Auto-Oscar"-Tradition: Bereits das 18. "Goldene Lenkrad" für Opel



Der neue Opel Corsa (https://de-media.opel.com/de/taxonomy/term/7274) überzeugt

auf ganzer Linie und gewinnt einen der renommiertesten Preise in der gesamten

Automobilindustrie: Heute wurde der batterie-elektrische Corsa-e

(https://de-media.opel.com/de/fahrzeuge/elektrifizierte-fahrzeuge/corsa-e-0) mit

dem "Goldenen Lenkrad 2020" ausgezeichnet. Der Corsa-e holt sich den ersten

Platz in der Kategorie "Kleinwagen" und setzt sich deutlich gegen den starken

Wettbewerb durch. Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen (https://de-media.opel

.com/de/10-09-neuer-opel-corsa-ist-deutschlands-meistverkaufter-kleinwagen)

elektrisiert damit die Experten und Leser von AUTO BILD und Bild am Sonntag

genauso wie die Kunden.







zeigt, wie alltagstauglich und dynamisch zugleich ein Elektroauto heute sein

kann, das sich alle leisten können. Wir sind stolz darauf, dass der Corsa-e alle

überzeugt: unsere Kunden, die Leser von AUTO BILD und Bild am Sonntag sowie die

Fachjury und Prominenz gleichermaßen", freut sich Opel CEO Michael Lohscheller

über den bereits 18. "goldenen Auto-Oscar" für Opel.



Der Weg zum Sieg führte wie immer über zwei Instanzen: Zunächst waren die Leser

von AUTO BILD und Bild am Sonntag gefragt. Sie stimmten über die Autoneuheiten

ab und wählten so jeweils ihre drei Favoriten in jeder Kategorie ins Finale. Auf

dem DEKRA-Lausitzring prüfte dann eine prominent besetzte Expertenjury aus

Journalisten, Rennfahrern und Auto-Fachleuten die einzelnen Finalisten nach

Kriterien, die sich am bekannten AUTO BILD -Testschema orientieren. Bei den

"Kleinwagen" hatte letztlich der neue Opel Corsa-e mit 3.218 Gesamtpunkten die

Nase deutlich vorn und siegte mit 141 respektive 431 Punkten Vorsprung auf den

Zweitplatzierten Hyundai i20 und den VW e-Up auf Rang drei.



Opel Corsa-e: Elektromobilität vom Feinsten



Der Antrieb im neuen Corsa-e verbindet emissionsfreies Fahren mit jeder Menge

Fahrspaß. Dafür sorgen 100 kW/136 PS Leistung und 260 Newtonmeter maximales

Drehmoment aus dem Stand. Mit bis zu 337 Kilometern Reichweite gemäß

WLTP-Zyklus[1] ist der kleine Stromer rundum alltagstauglich. In 30 Minuten kann

die 50 kWh-Batterie per Schnellladung an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule bis zu

80 Prozent wieder aufgeladen werden. Egal ob Wall Box, High-Speed-Charging oder Seite 2 ► Seite 1 von 6



