Zynga gibt Finanzergebnisse des dritten Quartals 2020 bekannt

„Wir haben im dritten Quartal gute Ergebnisse erzielt, die über den Prognosen aller wesentlichen Finanzkennzahlen liegen. So konnten wir den höchsten Quartalsumsatz, die höchste Buchungszahl aller Zeiten und den besten operativen Cashflow in einem dritten Quartal verzeichnen. Die Umsetzung unserer mehrjährigen Wachstumsstrategie war der Motor für unsere bisherigen enormen Ergebnisse und setzte positive Impulse für unsere Live-Services und unser gesamtes Geschäft“, sagte Frank Gibeau, der Chief Executive Officer von Zynga. „Im Sinne des Ausbaus unserer Stärke im Live-Services-Bereich haben wir kürzlich eins unserer wichtigsten Lizenzprodukte, Harry Potter: Puzzles & Spells (Harry Potter: Rätsel & Zauber), auf den Markt gebracht und dafür internationale Aufmerksamkeit und positive Spielerrezensionen erhalten. Darüber hinaus konnten wir die Übernahme von Rollic am 1. Oktober abschließen und damit unseren Einstieg in die wachstumsstarke Kategorie der Hyper-Casual Games feiern. Heute erhöhen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2020 und haben eine hervorragende Ausgangslage, um 2021 und darüber hinaus zu den wachstumsstärksten Unternehmen im Bereich interaktive Unterhaltung zu gehören.“

Die Unternehmensleitung von Zynga wird außerdem um 14:00 Uhr Pacific Time (17:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz können Fragen gestellt werden, und Zynga wird auf so viele Fragen wie möglich antworten.

Die Telefonkonferenz ist unter http://investor.zynga.com zugänglich, eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz über die Website oder über die unten stehende Telefonkonferenz-Einwahlnummer verfügbar sein.

Gebührenfreie Einwahlnummer: (800) 537 0745

Internationale Einwahlnummer: (253) 237 1142

Konferenz-ID: 4979891

