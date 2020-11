Esri, UN und GEO Blue Planet veröffentlichen Tool zur Wassergesundheit

Ein Team von Esri, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, und GEO Blue Planet haben sich zusammengetan, um diesen neuen statistischen Ansatz unter Verwendung von Satellitendaten und georäumlicher Technologie zur Unterstützung des Ziels der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) zu entwickeln, um bis 2025 Meeresverschmutzung aller Art zu verhindern und deutlich zu reduzieren. Das Team erhielt den SDG-Preis 2020 der GEO (Group on Earth Observations) für die Sonderkategorie „Zusammenarbeit in Anerkennung des neuen Tools“, das sie gebaut haben.

Esri , der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, kündigte heute ein neues kostenloses und offenes Tool an, das es Ländern zur Verfügung stellt, die ihre Küstengewässer verbessern wollen. Das Tool nutzt Echtzeitanalysen, die es den Ländern ermöglichen, die Qualität der Küstengewässer zu überwachen und diese Informationen zur Steuerung der Politik und zur Verringerung der Verschmutzung durch Landquellen zu nutzen.

„Wir glauben, dass eine offene Wissenschaft eine gute Wissenschaft ist und ein Weg, die Wissenschaft wieder als globales öffentliches Gut zu etablieren“, sagte Dawn Wright, Chief Scientist bei Esri. „Diese Zusammenarbeit demonstriert diese Philosophie, indem sie die gemeinsam entwickelte Methodik und die daraus resultierenden Daten auf eine zugängliche Art und Weise zugänglich macht.“

Viele Länder sind von der Gesundheit ihrer Küstenökosysteme abhängig, um ihre Wirtschaft (Tourismus, Fischerei, natürliche Ressourcen) voranzutreiben und ihre Bevölkerung mit nachhaltigen Nahrungsquellen zu versorgen. Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Düngemitteln und anderen Chemikalien, die vom Land in den Küstenozean gelangen, zu Blüten von Meeresalgen führt, die die Ökosysteme und die menschliche Gesundheit stören können. Durch die Messung von über dem Normalwert liegenden Konzentrationen von Meeresalgen bietet diese neue Analyse einen Ausgangspunkt, um das Ziel des SDG, die Meeresverschmutzung zu begrenzen, zu erreichen.

Dieses Projekt gibt den Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, die Informationen an die Hand, die sie benötigen, um potenzielle Auswirkungen auf die Qualität der Küstengewässer zu verstehen, diese Auswirkungen anzugehen und über routinemäßig aktualisierte Daten zu verfügen, um ihre Fortschritte zu verstehen und sie den Vereinten Nationen als Teil der SDG-Initiative zu melden. Während Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt bereits in der Lage sind, diese Analysen durchzuführen, wandelt dieses Projekt die globalen Rohdaten in verwertbare Informationen um, um es ihnen zu erleichtern, besser informierte Entscheidungen zu treffen.