XPhyto gewinnt europäischen Healthcare Executive für das Board of Directors

- Erfahrener Pharma Executive und Consultant Per S. Thoresen tritt dem Board of Directors bei

- Beratung durch CorpCann AS stärkt Europa-fokussierte Strategie von XPhyto

Vancouver, Canada (04. November 2020) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder das “Unternehmen”), ein biowissenschaftlicher Accelerator der nächsten Generation, freut sich, die Berufung von Per S. Thoresen in das Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Per Thoresen ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in einer Vielzahl von Funktionen in der pharmazeutischen Industrie. Er verfügt über 25 Jahre einschlägige Erfahrung, unter anderem im Management großer internationaler pharmazeutischer Unternehmen mit Sitz in Europa und Asien und hat zuletzt erfolgreich Projekte in der pharmazeutischen Produktion, der Ernährungspharmazeutik und anderen Industriezweigen geleitet. Von 2003 bis 2014 war Thoresen Geschäftsführer der Nycomed Pharma AS, die 2011 von Takeda Pharmaceutical Company Limited für insgesamt rund 14 Milliarden US-Dollar übernommen wurde.

Per Thoresen erwarb seinen Abschluss in Rechtswissenschaften an der renommierten Universität Oslo und verfügt über Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Strategie- und Organisationsentwicklung, operative Ausführung sowie Industrie- und Regierungsbeziehungen. Er ist ein erfahrener Vorsitzender und Vorstandsmitglied von europäischen Industrieverbänden und Unternehmen sowie Mitbegründer und derzeitiger Vorsitzender von Curida AS, einem Unternehmen für Auftragsentwicklung und Produktion in Norwegen mit Schwerpunkt auf der Herstellung von Flüssigpharmazeutika.

"Herr Thoresen ist eine wertvolle Ergänzung für den Vorstand von XPhyto. Für uns ist es eine einzigartige Chance von seiner breit gefächerten Führungserfahrung in der pharmazeutischen Industrie, im Patentrecht und Compliance-Bereich bis hin zur Produktherstellung und dem Vertrieb zu profitieren", sagte Hugh Rogers, CEO von XPhyto. "Da einige unserer Entwicklungsprojekte kurz vor der Markteinführung stehen, erwarten wir, dass die Expertise von Herrn Thoresen von unschätzbarem Wert sein wird.“