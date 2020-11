MorphoSys präsentiert Daten zu Tafasitamab auf der virtuellen ASH-Jahrestagung 2020

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass mehrere Abstracts bezüglich des firmeneigenen Antikörpers Tafasitamab für Posterpräsentationen und Online-Veröffentlichungen auf der bevorstehenden 62. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vom 5. bis 8. Dezember 2020 angenommen wurden. Tafasitamab ist ein gegen CD19-gerichteter Antikörper von MorphoSys, der kürzlich von der US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) in Kombination mit Lenalidomid zugelassen wurde für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), einschließlich durch niedergradiges Lymphom bedingtem DLBCL, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (autologous stem cell transplant, ASCT) in Frage kommen. Die Zulassung wurde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens auf Basis der Gesamtansprechrate (overall response rate, ORR) erteilt und kann von der Überprüfung und Bestätigung des klinischen Nutzens durch eine konfirmatorische Studie(n) abhängig gemacht werden.

"Wir freuen uns, dass sowohl vorklinische Daten aus der MorphoSys Forschungsabteilung als klinische Daten aus Studien zur Untersuchung unseres proprietären Antikörpers Tafasitamab für die Präsentation auf der bevorstehenden virtuellen ASH-Jahrestagung ausgewählt wurden", kommentierte Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von MorphoSys. "Mit den sieben akzeptierten Abstracts geben wir einen Einblick in unsere wissenschaftlichen und klinischen Aktivitäten zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab bei B-Zell-Lymphomen. Sie unterstreichen unser Ziel, das volle Potenzial von Tafasitamab auszuschöpfen und die Entwicklung unseres Antikörpers als therapeutische Option für Patienten mit hohem medizinischen Bedarf weiter auszubauen."