IFFE FUTURA vereinbart Eigenkapitalzusage mit LDA CAPITAL über 20 Millionen Euro

IFFE FUTURA (MAD:IFF), ein Industrie- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Oleiros (Galizien, Spanien), der im Segment BME GROWTH (ehemals Alternativer Aktienmarkt) notiert ist, hat mit LDA CAPITAL, einer weltweit tätigen Investmentgesellschaft für alternative Anlagen, eine Eigenkapitalzusage über 20 Millionen Euro vereinbart.

David Carro, President und CEO des Konzerns erklärte: „Die Unterstützung durch LDA CAPITAL mit einer Eigenkapitalzusage in Höhe von 20 Millionen Euro steht für die Billigung des Strategieplans unseres Konzerns und bildet eine grundlegende Unterstützung für die Zukunft”.

Warren Baker, Managing Partner von LDA Capital, dazu: „Wir sind sehr erfreut über das Vertrauen von IFFE FUTURA in LDA CAPITAL als Partner. Wir bieten flexible Finanzierungslösungen, um das Wachstum des Unternehmens in diesem von Schwankungen geprägten und unsicheren Geschäftsumfeld zu unterstützen.“

Über IFFE FUTURA

IFFE FUTURA ist die Muttergesellschaft eines Industrie- und Dienstleistungskonzerns, dessen strategische Vision die Bildung eines Innovations-Ökosystems ist, mit dessen Unterstützung Talente ausgebildet und entwickelt werden. Weiterqualifiziert werden sie dabei durch die Bewertung von Drittprojekten, wobei sie in Form von eigenen Projekten oder Projekten, in die sie involviert sind, inkubiert werden. Diese Projekte werden bis zu ihrem Abschluss oder ihrer Konstituierung als eigenständiger Geschäftsbereich des Konzerns intensiviert.

Über LDA CAPITAL

LDA CAPITAL ist eine globale Investment-Gruppe, die über Expertise in komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit verfügt. Unser Team widmet seine Fähigkeiten und Kompetenzen internationalen und grenzüberschreitenden Chancen und hat bereits gemeinsam mehr als 200 Transaktionen im öffentlichen Sektor und in privaten Märkten in 42 Ländern mit einem Gesamttransaktionswert von über 10 Milliarden US-Dollar durchgeführt.

