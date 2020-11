AMAALA und OceanoScientific steuern Segelexpedition zur Umweltforschung Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 05.11.2020, 02:01 | 21 | 0 | 0 05.11.2020, 02:01 | AMAALA, das ultraluxuriöse Reiseziel an der Nordwestküste Saudi-Arabiens, ging mit dem in Monaco ansässigen Unternehmen OceanoScientific auf eine zweiwöchige wissenschaftliche Expedition auf See. Die Expedition entsprach dem Wunsch von AMAALA, die Auswirkungen von Flusswasserverschmutzungen auf Menschen und Meereslebewesen zu messen und zu verstehen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005811/de/ (L-R) AMAALA CEO Nicholas Naples; OceanoScientific Expedition Director Yvan Griboval; HSH Prince Albert II of Monaco; AMAALA CSO Brendan Jack (Photo: AETOSWire) Die Expedition wurde mit dem zweifachen Ziel unternommen, die Art und Dichte der chemischen Verbindungen zu bestimmen, die die Meeresumwelt beeinflussen. Sie legte auch einen breiteren Fokus auf die Auswirkungen chemischer Schadstoffe auf das Meer und die menschliche Gesundheit und validierte die Anwendbarkeit der Probenahmemethode der Expedition unter Verwendung einer kostengünstigen Forschungsalternative mit einem Schiff ohne Kohlenstoffemissionen. Im Laufe von zwei Wochen nahm die Besatzung Wasserproben von verschiedenen Punkten innerhalb eines Dreiecks von 1.500 Seemeilen im westlichen Mittelmeer. Diese Proben wurden dem Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) von der Besatzung und dem Chief Executive Officer von AMAALA, Nicholas Naples, und dem Chief Sustainability Officer, Brendan Jack, im letzten Anlaufhafen in La Seyne-sur-Mer (Frankreich) übergeben. Die Wissenschaftler des Ifremer, die bei den wissenschaftlichen Aspekten des Unternehmens beratend tätig waren, werden nun die Konzentration von Metallen und Elementen wie Kadmium, Blei, Nickel und Quecksilber quantifizieren und analysieren, die alle die Zusammensetzung des Meeres verändern und die Nahrungskette im Meer beeinflussen können. Die Expedition und die im Rahmen der Studie ausgegrabenen Ergebnisse werden AMAALA in ihre eigenen Erhaltungsmaßnahmen einfließen lassen. Das Rote Meer und das Mittelmeer sind benachbarte Meere und Teil eines globalen Ozeansystems, in dem Veränderungen im einen Meer Wellen im anderen Meer verursachen. Mit seinen lebhaften Korallengärten und dem reichen Unterwasserleben verfügt die Küste des Roten Meeres bei AMAALA über ein blühendes Ökosystem, das das Reiseziel erhalten und pflegen möchte. Zu diesem Zweck hat es Partnerschaften mit globalen Meeresschutzeinrichtungen geschlossen, darunter die Stiftung Prince Albert II of Monaco Foundation, das Centre Scientifique de Monaco und das Ozeanographische Institut. Seite 2 ► Seite 1 von 2



