Huawei AirEngine Wi-Fi 6 gewinnt den „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" bei den WBA Wi-Fi Industry Awards 2020

Der „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" von WBA ist eine der begehrtesten und angesehensten Auszeichnungen in der WLAN-Branche. Er würdigt Lösungen von Anbietern, die einen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der WLAN-Branche geleistet haben. Diese Auszeichnung wird von einer Jury aus unabhängigen Branchenexperten, Analysten und Journalisten vergeben. Die Juroren analysieren die Innovativität, die Kundenerfahrung, die Fähigkeiten des Ökosystems und andere Aspekte der Lösungen mehrerer Anbieter und wählen schließlich einen einzigen Preisträger aus.

FRANKFURT, 5. November 2020 /PRNewswire/ -- Huawei gab bekannt, dass das Unternehmen den „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" bei den Wireless Broadband Alliance (WBA) Wi-Fi Industry Awards 2020 gewonnen hat, die im Rahmen des Wireless Global Congress (WGC) der WBA verliehen wurden. Die Auszeichnung ging an die AirEngine Wi-Fi 6 Lösung von Huawei für die digitale Transformation von Fertigungsbetrieben. Es ist das erste Mal, dass diese Auszeichnung an einen chinesischen Wi-Fi-6-Anbieter vergeben wurde, ein Beweis für die breite Anerkennung gegenüber der AirEngine Wi-Fi-6-Lösung von Huawei unter Unternehmen weltweit.

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der groß angelegten kommerziellen Nutzung von Wi-Fi 6, und Wi-Fi 6 hat branchenübergreifend eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation von Unternehmen gespielt. Daher war der diesjährige „Best Enterprise Wi-Fi Network Award" stärker umkämpft denn je. Die AirEngine Wi-Fi 6 von Huawei ist eine Wi-Fi-6-Lösung, die sich durch rasante Geschwindigkeit, „always-on" Mobilität und ihr sich kontinuierlich selbstorganisierendes Netzwerk auszeichnet. Sie hat sich bei der digitalen Umgestaltung von Fertigungsbetrieben hervorgetan und wurde berechtigterweise als Preisträger ausgezeichnet.

„Aufgrund der komplexen Produktionsumgebungen und der großen Produktionsketten sind die Erwartungen der Fertigungsbetriebe in Bezug auf Netzwerkbandbreite, Kapazität, Latenzzeit und Anti-Interferenz-Fähigkeiten sehr hoch", erklärte Yang Jie, WLAN Product Director der Campus Network Domain, der Datennkommunikations-Produktlinie von Huawei. Die AirEngine Wi-Fi 6-Lösung von Huawei nutzt die Konvergenztechnologien Smart Antenna, Software-Defined Radio (SDR) sowie Wi-Fi & IoT, um ein zukunftssicheres Netzwerk aufzubauen, das sich durch extrem schnelle Geschwindigkeit, „always-on" Mobilität und ein sich kontinuierlich selbstorganisierendes Netzwerk auszeichnet. Dieses neue Netzwerk erfüllt die strengen Anforderungen, die an es gelegt werden, in vollem Umfang und schafft eine solide Grundlage für eine Konnektivität, die es Unternehmen erlaubt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen."