DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu US-Wahl:



"All jene, die mit einem deutlichen Sieg Bidens gerechnet haben, müssen sich nun fragen, ob sie das Land wirklich kennen - allen voran jene hier in Europa, wo auch vor vier Jahren die Abneigung gegenüber Trump den klaren rationalen Blick auf die realen Verhältnisse vernebelte. Amerika ist eben nicht New York, Boston oder Los Angeles. Amerika ist auch Ohio, Indiana, Kentucky, Wyoming oder Missouri, wo Trump mit erstaunlichem Vorsprung siegte. Dort lebt die Trump-Basis. Und nicht einmal die Tatsache, dass der Präsident sich vor Auszählung der Stimmen zum Wahlsieger erklärt und die weitere Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen lassen will , empört sie. Im Gegenteil: Es euphorisiert sie."/al/DP/nas