SHOP APOTHEKE EUROPE setzt dynamischen Wachstumskurs fort. Prognose für 2020 erneut erhöht.

Umsatz im dritten Quartal steigt um 39,7%; Segment DACH +32%, Segment International +82%.

Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal in Folge positiv: in Q3 1,8%, YTD 2,2% oder 15,5 Millionen EUR.

Infrastruktur für zukünftiges Wachstum vorbereitet: Erste Pakete an Kunden aus dem neuen Logistikzentrum in Sevenum bereits im Oktober versandt.

Erfolgreiche vorzeitige Wandlung der EUR 135 Millionen Wandelanleihen.

Guidance für 2020 erhöht: Umsatzsteigerung um mindestens 35% für das Gesamtjahr (bisher: mindestens 30%); bereinigte EBITDA-Marge rund 2% (bisher: 1-2%).

Venlo, Niederlande, 5. November 2020. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. setzte das dynamische Umsatzwachstum auch im dritten Quartal 2020 fort. Mit EUR 238,7 Millionen steigerte die Online-Apotheke ihren Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 39,7%. Für die ersten neun Monate ergibt sich somit ein Gesamtumsatz von EUR 703,4 Millionen (+38,1% gegenüber dem Vorjahresumsatz in Höhe von EUR 509,2 Millionen). Die Zahl der aktiven Kunden belief sich zum 30. September 2020 auf 5,9 Millionen, ein Anstieg um 1,4 Millionen im Vorjahresvergleich und um 0,4 Millionen im dritten Quartal.

SHOP APOTHEKE EUROPE CEO Stefan Feltens kommentiert: "Zusätzlich zum rasanten und kontinuierlichen Wachstum haben wir erneut einen Schwerpunkt auf die Umsetzung unserer strategischen Initiativen gelegt. Ich freue mich, dass bereits im Oktober - und damit früher als geplant - die ersten Pakete unser neues Logistikzentrum in Sevenum verlassen haben. Zudem haben wir unseren Same-Day-Lieferservice "SHOP APOTHEKE NOW!" auf die Ballungsräume München und Berlin ausgeweitet. Auch unsere Vorbereitungen für die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland laufen weiterhin nach Plan."