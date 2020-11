FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Aussicht auf einen neuen US-Präsidenten Joe Biden und nach zuletzt kräftigen Kursgewinnen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabil. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 12 350 Punkte. Damit hat der Dax einen Großteil des Einbruchs der vergangenen Woche wettgemacht.

Mit den von US-Sendern ausgerufenen wichtigen Siegen in Michigan und Wisconsin steht der Demokrat Joe Biden kurz vor dem Ziel: Ihm fehlt nur noch ein Staat zum Wahlsieg. Der Bundesstaat Nevada, der die Präsidentenwahl entscheiden könnte, will erst am Abend wieder Informationen zum Stand der Auszählung veröffentlichen.

US-Präsident Donald Trump versucht derweil in mehreren Bundesstaaten, Gerichte in die Auszählung der Stimmen bei der Präsidentenwahl eingreifen zu lassen. Unter anderem forderten er und die Republikaner, in Pennsylvania und Michigan die weitere Auszählung der Stimmen auszusetzen, bis ihre Wahlbeobachter besseren Zugang zu dem Verfahren bekommen. In Wisconsin wollen sie eine Neuauszählung./bek/jha/