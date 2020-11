^ DGAP-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung STRATEC MIT ZWEISTELLIGEN WACHSTUMSRATEN BEI UMSATZ UND ERGEBNIS IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 2020

- Umsatzerlöse 9M/2020 steigen gegenüber Vorjahr um 13,1% auf 179,1 Mio. EUR (9M/2019: 158,3 Mio. EUR)

- Adjustiertes EBIT 9M/2020 erhöht sich um 40,7% auf 28,1 Mio. EUR (9M/2019: 20,0 Mio. EUR)

- Adjustierte EBIT-Marge verbessert sich gegenüber Vorjahr um 310 Basispunkte auf 15,7%

- Gut gefüllte Entwicklungspipeline und Erreichung wichtiger Entwicklungsmeilensteine

- Finanzprognose 2020: Oberes Ende der Umsatz- und Margenbandbreite erwartet

Birkenfeld, 5. November 2020



Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M|2020 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 30. September 2020 bekannt.

WESENTLICHE KENNZAHLEN 1



in TEUR 9M/2020 9M/2019- Verände- Q3/202- Q3/201- Verände- 2 rung 0 92 rung Umsatzerlöse 179.082 158.336 +13,1% 59.715 49.732 +20,1% Adj. EBITDA 35.821 26.776 +33,8% 12.284 9.451 +30,0% Adj. EBITDA-Marge 20,0 16,9 +310 bp 20,6 19,0 +160 bp (%)

Adj. EBIT 28.121 19.985 +40,7% 9.708 7.180 +35,2% Adj. EBIT-Marge 15,7 12,6 +310 bp 16,3 14,4 +190 bp (%)

Adj. 23.765 15.931 +49,2% 8.170 5.476 +49,2% Konzernergebnis3

Adj. Ergebnis je 1,97 1,33 +48,1% 0,67 0,46 +45,7% Aktie (EUR)3

Ergebnis je Aktie 1,55 0,72 +115,3% 0,54 0,24 +125,0% (EUR)3



Adj. = adjustiert

bp = Basispunkte



1 Adjustierte Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen und mit diesen in Zusammenhang stehenden Reorganisationsaufwendungen adjustiert.

2 Rückwirkend angepasst für die Erfassung des Geschäfts der Business Unit Data Solutions als nicht fortzuführender Geschäftsbereich gemäß IFRS 5. 3 Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen.



GESCHÄFTSVERLAUF

Der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2020 konnte gegenüber Vorjahr sowohl währungsbereinigt als auch nominal um 13,1% auf 179,1 Mio. EUR gesteigert werden. Die hohe zusätzliche Nachfrage nach in-vitro-diagnostischen Produkten zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie setzte sich dabei auch im dritten Quartal ungemindert fort (Konzernumsatz Q3/2020: währungsbereinigt +22,4%). Vor diesem Hintergrund entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2020 insbesondere das Geschäft mit Systemen sehr dynamisch. Auch die Umsätze mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien konnten im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden. Der Umsatz mit Entwicklungs- und Dienstleistungen in den ersten neun Monaten 2020 reduzierte sich dagegen, vor dem Hintergrund einer außergewöhnlich hohen Vorjahresvergleichsbasis, plangemäß um mehr als 10 Mio. EUR.