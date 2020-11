---------------------------------------------------------------------------

- Bereinigte Erträge in Q3 bei 2,1 Mrd. Euro (Q3 2019: 2,2 Mrd. Euro)

- Operative Kosten trotz IT-Investitionen weiter gesenkt auf 1,52 Mrd. Euro (Q3 2019: 1,56 Mrd. Euro)



- Risikoergebnis von -272 Mio. Euro (Q3 2019: -114 Mio. Euro) beinhaltet Corona-Effekte von 181 Mio. Euro - Niedrige NPE-Quote von 0,9 % reflektiert weiter gute Qualität des Kreditbuches



- Operatives Ergebnis wegen Risikoergebnis bei 168 Mio. Euro (Q3 2019: 449 Mio. Euro)



- Konzernergebnis mit -69 Mio. Euro (Q3 2019: 297 Mio. Euro) geprägt durch 201 Mio. Euro Restrukturierungsaufwendungen aus Fortschritten beim Umbau der Bank



- Harte Kernkapitalquote auf starke 13,5 % leicht erhöht - Puffer zu regulatorischen Anforderungen weiter ausgebaut



Die Commerzbank hat im dritten Quartal 2020 trotz der Corona-Krise ein stabiles Kundengeschäft verzeichnet und ist beim Umbau der Bank deutlich vorangekommen. Dank eines starken Provisionsergebnisses konnte sie die bereinigten Erträge fast stabil halten. Das Operative Ergebnis lag bei 168 Millionen Euro. Darin spiegelt sich die weitere Risikovorsorge infolge der Corona-Pandemie wider. Die Operativen Kosten hat die Bank erneut gesenkt. Mit dem Start weiterer Programme für den notwendigen Stellenabbau und der Schließung von rund 200 Filialen legte die Bank die Basis für weitere Kostensenkungen. Im dritten Quartal buchte sie dafür

Restrukturierungsaufwendungen von 201 Millionen Euro, sodass sich das Konzernergebnis auf minus 69 Millionen Euro belief. Dennoch verbesserte sich die harte Kernkapitalquote per Ende September auf starke 13,5 % und lag damit klar über allen regulatorischen Anforderungen.



Bei der Geschäftsentwicklung gab es gute Fortschritte. Im Privat- und Unternehmerkundensegment profitierte die Bank von hohen Handelsaktivitäten und baute die Kundenbasis weiter aus. Mit der vor wenigen Tagen abgeschlossenen Komplettübernahme der comdirect wird die Commerzbank die Leistungen einer der modernsten Onlinebanken in Deutschland mit persönlicher Beratung vor Ort verbinden und die angestrebten Synergien realisieren. Im Firmenkundensegment bestätigte die Bank ihre führende Rolle im Fremdkapitalmarktgeschäft und agierte unter anderem als Joint Lead-Manager bei der Emission des ersten Green Bonds des Bundes. Beim Thema Nachhaltigkeit machte die Bank weitere Schritte nach vorn. So begab sie ihren zweiten eigenen Green Bond sehr erfolgreich und baute mit dem neuen Publikumsfonds Klimavest ihr Angebot für nachhaltigere Geldanlagen aus. Zudem gehört die Commerzbank seit Anfang September 2020 zu den offiziellen Unterstützern der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Damit wird die Bank künftig Klimarisiken in der Kreditportfoliosteuerung berücksichtigen und transparent machen.