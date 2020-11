Ringmetall knüpft im dritten Quartal im Kerngeschäft wieder an Vorkrisenniveau an und weitet Margen aus - Konzernumsatz der ersten neun Monate mit 89,9 Mio. EUR stahlpreisbedingt leicht rückläufig - EBITDA steigt deutlich um 8,3 Prozent auf 9,0 Mio. EUR, EBITDA-Marge auf 10,0 Prozent verbessert - Auftragslage für weiteren Jahresverlauf von durchweg positiven Tendenzen geprägt - Umsatzprognose stahlpreisbedingt konkretisiert, Ergebnisprognose bekräftigt

DGAP-News: Ringmetall Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose Ringmetall knüpft im dritten Quartal im Kerngeschäft wieder an Vorkrisenniveau an und weitet Margen aus 05.11.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 5. November 2020 - Ringmetall (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, entwickelt sich im Kerngeschäft trotz des von COVID-19 geprägten Wirtschaftsumfelds wieder zunehmend besser und knüpft mit dem Geschäftsverlauf im dritten Quartal bereits wieder an die Niveaus vor der Pandemie an. Zwar wiegt die Unternehmensentwicklung noch nicht den Umsatzrückstand des ersten Halbjahres auf das Vorjahr auf. Jedoch zeigen sich auch für das Jahresendgeschäft zunehmend positive Tendenzen in der Auftragslage.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres summierte sich der Konzernumsatz auf 89,9 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2,3 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht (9M 2019: 92,0 Mio. EUR). Gegenwind erhielt die Umsatzsatzentwicklung von deutlich rückläufigen Stahlpreisen, die in Summe schwerer wogen als der akquisitionsbedingte Umsatzzuwachs beziehungsweise die sich wieder positiver entwickelnde organische Geschäftsentwicklung. Das weiterhin konsequent betriebene Kostenmanagement, aber auch spürbare Effizienzsteigerungen in der Spannringproduktion führten jedoch gleichzeitig zu einem um 8,3 Prozent auf 9,0 Mio. EUR gestiegenen Ergebnis vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen (EBITDA). Die EBITDA-Marge im Verhältnis zur Gesamtleistung erholte sich folglich deutlich auf 10,0 Prozent, nach 8,9 Prozent im Vorjahr.