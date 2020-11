Macht eine Suchmaschine Sinn für Apple?

Applebot war in letzter Zeit aktiver

Die Financial Times meldet, dass Apple die Entwicklung einer eigenen Suchmaschine vorantreibt, die theoretisch irgendwann in der Zukunft Google als Standardanbieter verdrängen könnte. Apple hat in der Vergangenheit eingebettete Suchfunktionen sowohl an Google als auch an Microsoft Bing ausgelagert, ist aber in letzter Zeit mit Kritik konfrontiert worden, weil es eine Partnerschaft mit Google eingegangen ist, während es gleichzeitig im Rahmen seines anhaltenden Kreuzzugs für den Schutz der Privatsphäre Werbeunternehmen kritisiert hat.

Vor Jahren hat Apple Applebot entwickelt, einen Web-Crawler, der Webseiten für Siri und Spotlight indexiert. Er ähnelt der Technologie, die Google verwendet. Suchexperten haben dem Bericht zufolge einen kürzlichen Anstieg der Applebot-Aktivität beobachtet, was darauf hindeutet, dass der Mac-Hersteller seine Bemühungen, mehr Webseiten zu indizieren, für den Aufbau einer Datenbank ausweitet.

Apple fängt auch an, seine eigenen Suchergebnisse zunehmend in bestimmten Teilen von iOS 14 anzuzeigen, so die Financial Times.

Die Suchpartnerschaft untergräbt angeblich den Wettbewerb

Das Justizministerium hat letzte Woche eine formelle Kartellbeschwerde gegen Google eingereicht, in der Google wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen wird, einschließlich seines Paktes mit Apple. Der Suchführer nutzt die Vereinbarung, um den Wettbewerb effektiv zu blockieren, während Apple für seine Rolle gut bezahlt wird (schätzungsweise 8 bis 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr), so die Klage.