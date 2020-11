DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies sichert sich im Oktober Umsatzzusagen für 2021, die die gesamte Vegetationsperiode 2020 übertreffen 05.11.2020 / 07:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Derzeit befindet sich das Unternehmen zu einem Drittel in der Vegetationsperiode und hat die letztjährige Richtgröße bereits übertroffen.

- 100%ige Kundenbindung der 11 Blaubeererzeuger in Georgia von 2020 bis 2021.

- Sechs neue Erzeugerabkommen; weitere werden erwartet, wenn die Blaubeerverkaufssaison ihren Höhepunkt erreicht.

- Der Verkaufszyklus begann im Südosten der USA, wo die Blüte zuerst beginnt; wird sich jetzt in den Mittleren Westen, den pazifischen Nordwesten und den Nordosten expandieren, wo die Blütezeiten später in der Vegetationsperiode beginnen.



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (5. November 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gibt bekannt, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2021 ein beschleunigtes Umsatzwachstum verzeichnet und bereits die in der gesamten Vegetationsperiode des Geschäftsjahres 2020 verbuchten Einnahmen überschritten hat. Dies erfolgt in einem frühen Stadium des Verkaufszyklus zur Sicherung der Verpflichtungen für die Vegetationsperiode 2021, wobei mehr als zwei Drittel des Verkaufszyklus noch ausstehen. Dies deutet sehr gute Aussichten für eine Umsatzbeschleunigung im kommenden Jahr an.

BVT hat 17 Erzeugerabkommen für die nächste Blaubeer-Anbausaison in Georgia abgeschlossen, die zweite Saison des Unternehmens mit kommerziellen Verkauf nach der EPA-Zulassung im August 2019. Dies umfasst eine Kundenbindungsrate von 100 %, wobei alle 11 Erzeuger der letzten Anbausaison die Verwendung von BVT in der kommenden Anbausaison zugesagt haben. Sechs neue Erzeugerkunden konnten für die nächste Vegetationsperiode gewonnen werden. Dies zeigt die starke Auswirkung von BVTs natürlichem Präzisionslandwirtschaftssystem auf die Erzeuger und die Dynamik, die erreicht wird, wenn sich die kommende Vegetationsperiode nähert.