Spürbarer Aufwärtstrend und positives EBITDA in Q3-2020

Solide Liquidität trotz COVID-19-Restriktionen - Verstärkter Fokus auf Kosten und Liquidität

Keine Abstriche bei Wachstumsstrategie 'New ADLER" für 2023

Haibach bei Aschaffenburg, 5. November 2020: Nachdem sich für Adler Modemärkte AG die Corona-bedingte Umsatzlücke zum Vorjahr im dritten Quartal wie avisiert deutlich verkleinert hatte und sogar ein positives EBITDA ausgewiesen wurde, ist das Unternehmen seit Ende Oktober wieder mit deutlichen Belastungen aufgrund der neuen COVID-19-Restriktionen konfrontiert. Der Vorstand hat hierauf umgehend reagiert. Dank der im Zuge des Lockdowns im Frühjahr von der Gesellschaft ergriffenen und nunmehr nochmals verstärkten Maßnahmen ist die Liquidität des Konzerns bis in das Jahr 2021 gesichert. Zum 30. September 2020 lag diese bei 24,8 Mio. EUR. ADLER erwartet zum 31. Dezember 2020 trotz der für das 4. Quartal pandemiebedingt erwarteten deutlichen operativen Belastungen ebenfalls eine solide Liquiditätsposition. Um dies zu gewährleisten, stehen zum einen Maßnahmen zur Mittelbeschaffung, wie die weitere Nutzung der im Mai erhaltenen Finanzierungszusage über insgesamt 69 Mio. EUR, im Managementfokus. Hier wurde Ende Oktober die zweite Tranche über 24,5 Mio. EUR gezogen, im 1. Quartal 2021 kann die Ziehung der dritten Tranche über 9 Mio. EUR folgen. Zudem wird die Kostenreduzierung bzw. -vermeidung nochmals verschärft. Primär erfolgt dies über die intensive Nutzung von Kurzarbeit und eine stärkere Digitalisierung etwa beim Marketing. Darüber hinaus werden Ausgaben in zukünftige Perioden verschoben. Dies umfasst auch Mietstundungen, geplante Renovierungen und andere Projekte, jedoch keine, die im Rahmen der neuen Wachstumsstrategie 'New