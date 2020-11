05.11.2020 / 07:30

GEA steigert EBITDA-Marge weiter und erhöht Auftragseingang leicht gegenüber Vorquartal



* Auftragseingang (1.055 Mio. EUR) 15,9 Prozent unter Rekord-Vorjahresquartal, gegenüber Vorquartal jedoch um 2,0 Prozent gesteigert



* Umsatz (1.146 Mio. EUR) 7,2 Prozent unter Rekordwert des Vorjahresquartals



* EBITDA vor Restrukturierungsaufwand (145 Mio. EUR) 1,6 Prozent über Vorjahresquartal



* EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand im Berichtsquartal von 11,6 auf 12,7 Prozent deutlich erhöht



* ROCE erheblich von 10,5 Prozent im Vorjahresquartal auf 16,3 Prozent gesteigert



* Free Cash-Flow im dritten Quartal um 64,9 Prozent auf 148 Mio. EUR verbessert



* Nettoverschuldung um 476 Mio. EUR reduziert und in Nettoliquidität (213 Mio. EUR) gedreht



* Im Juli 2020 angehobene Jahresprognose präzisiert



Düsseldorf, 05. November 2020 - In einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld, in dem sich die COVID-19-Pandemie erneut belastend auf Auftragseingang und Umsatz von GEA ausgewirkt hat, zeigen sich die positiven Auswirkungen der im letzten Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung immer deutlicher. So konnte der Konzern im abgelaufenen Quartal sein EBITDA vor Restrukturierungsaufwand erneut steigern, den Free Cash-Flow verbessern, das Net Working Capital weiter abbauen sowie die Nettoverschuldung zum Vorjahresstichtag zurückführen und eine Nettoliquidität erzielen.



"Wie erwartet ist auch die zweite Jahreshälfte herausfordernd für den Maschinenbausektor. Dennoch haben wir im dritten Quartal wieder mehr Aufträge gewinnen können als noch im Vorquartal. Beim Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist auch zu berücksichtigen, dass wir damals bei Auftragseingang und Umsatz jeweils einen Rekordwert für GEA in einem dritten Quartal und damit sehr hohe Referenzwerte erzielen konnten. Für das vierte Quartal müssen wir in Anbetracht der sich aktuell wieder verschärfenden COVID-19-Pandemie mit unseren Erwartungen dennoch vorsichtig sein," erläutert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG.