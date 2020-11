DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht

Kalamazoo Resources Limited: Erstes Bohrprogramm wird in Kürze auf dem Goldprojekt Sisters in Pilbara beginnen



05.11.2020 / 07:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass für das Goldprojekt The Sisters ("The Sisters") in der Region Pilbara, Western Australia) eine ca. 4.900 Bohrmeter umfassende RC- und ca. 800 Bohrmeter umfassende Kernbohrkampagne konzipiert wurde. Kalamazoo hat auf The Sisters fünf vorrangige Bohrziele identifiziert, die auf Bodenprobenentnahmen, luftgestützte Magnetik-Untersuchungen und Interpretationen, Analyse von Hyperspektralaufnahmen, hochauflösender Satellitenfotografie und Bodentraversen basieren. Die Zielzonen Wattle Plains und Satirist wurden für die ersten Bohrungen ausgewählt, die beginnen werden, sobald die endgültigen Genehmigungen erteilt sind, und Kalamazoo ihr aktuelles, 7.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Ashburton abgeschlossen hat.





Die wichtigsten Punkte

- Ungefähr 5.700 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm wird auf dem Goldprojekt Sisters am Wohler Shear in der Pilbara nach Erhalt der endgültigen Genehmigungen beginnen.

- Es wurden fünf vorrangige Bohrziele identifiziert, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den Prospektionsgebieten Wattle Plains und Satirist liegen wird.

- Dies wird das erste Bohrprogramm auf dem Goldprojekt The Sisters sein und signifikante geochemische und geophysikalische Goldziele überprüfen. Kalamazoos Director und Projektmanager auf Ashburton, Paul Adams, sagte heute: "Wir haben jetzt unser umfangreiches Targeting-Programm für das Goldprojekt The Sisters abgeschlossen, das eine Reihe stark höffiger Ziele identifiziert hat. Sobald wir die endgültigen Genehmigungen erhalten haben, werden wir mit unserer ersten Bohrkampagne auf The Sisters beginnen, von der wir erwarten, dass sie unserem aktuellen Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Ashburton folgt, dessen Fertigstellung für Mitte Dezember 2020 geplant ist. Seite 2 ► Seite 1 von 7 Kalamazoo Resources Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de