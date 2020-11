Grande West meldet Erhöhung des Volumens der Privatplatzierung auf 8.000.000 Dollar

Vancouver (British Columbia), 4. November 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FWB: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich, in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 4. November 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund des großen Interesses das Volumen seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von 6.500.000 Dollar auf 8.000.000 Dollar erhöht hat. Die restlichen Angaben in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. November 2020 gelten ansonsten weiterhin.