* Unternehmen setzt Wachstums- und Investitionskurs weiter erfolgreich fort



* Signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber Vorjahresquartal begünstigt durch Fertigstellung und Rollout neuer Funktionen für die Telematikinfrastruktur und durch HIS-Akquisition



* Starkes Umsatzwachstum in allen Segmenten



* Krankenhaus-Segment wächst deutlich, beflügelt auch durch die Übernahme von Teilen des Cerner-Portfolios



* Free Cashflow nach exzellentem drittem Quartal jetzt auch kumuliert über Vorjahr



* Wegweisende Beschlüsse wie das Krankenhauszukunftsgesetz eröffnen zusätzliche Potenziale



Koblenz. CompuGroup Medical (CGM) blickt mit dem heute veröffentlichten Finanzbericht auf das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte zurück. Das Koblenzer Unternehmen, einer der führenden Anbieter von eHealth-Lösungen weltweit, befindet sich auch über die ersten neun Monate des Jahres betrachtet voll im Plan, wobei die seit Monaten andauernde Corona-Pandemie und die korrespondierenden Maßnahmen die Visibilität im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung einschränken. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von der anhaltenden Digitalisierung des Gesundheitswesens, die im Zuge der Pandemie einen deutlichen Schub verzeichnet. So soll beispielsweise durch richtungsweisende Entscheidungen wie das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), durch das Kliniken mehrere Milliarden Euro zur Verfügung stehen sollen, die Digitalisierung weiter beschleunigt werden. Durch den Zukauf von Teilen des Cerner-Produktportfolios im Bereich Krankenhausinformationssysteme in Deutschland und Spanien, der zum 1. Juli 2020 vollzogen wurde, ist CompuGroup Medical hervorragend positioniert, um für die Kunden diese Chancen nutzbar zu machen.



"Die hinter uns liegenden Monate haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich unsere jahrzehntelangen, weltweiten Anstrengungen um die Digitalisierung des Gesundheitswesens auszahlen.", betont Frank Gotthardt, Gründer und CEO der CompuGroup Medical. "Durch die nächsten wichtigen Schritte in der Telematikinfrastruktur und durch das