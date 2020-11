---------------------------------------------------------------------------

DATRON AG: Konzern Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2020



- Plangemäße Entwicklung im abgelaufenen Quartal



- Anteil der Aktionäre innerhalb der DATRON AG Belegschaft auf Rekordniveau

Mühltal, 5. November 2020 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen sowie Dosiermaschinen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt die Zahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2020 auf Konzernebene bekannt.



Der DATRON Konzern konnte in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 einen Umsatz von TEUR 31.301 (Vorjahr TEUR 39.030) sowie einen Auftragseingang von TEUR 29.522 (Vorjahr TEUR 40.540) generieren und befindet sich damit innerhalb des Planungskorridors. Daraus resultierte eine (um den BilRUG-Effekt bereinigte) Book-to-Bill Ratio von rund 0,96 (Vorjahreswert 1,05).



Innerhalb dieses Zeitraums wurde ein EBIT von TEUR 826 erwirtschaftet (Vorjahr TEUR 2.333) entsprechend einer EBIT-Marge von rund 3% (Vorjahr rund 6%). Das Ergebnis je Aktie betrug rund 0,15 EUR (Vorjahr EUR 0,41).

Auf Quartalsebene erwirtschaftete der DATRON Konzern in den Monaten Juli bis September 2020 einen Auftragseingang von TEUR 9.189 (Vorjahr TEUR 13.984), einen Umsatz von TEUR 9.313 (Vorjahr TEUR 12.446) sowie ein EBIT von TEUR 486 (Vorjahr TEUR 462).



Im abgelaufenen Quartal führte die DATRON AG zudem das jährliche Mitarbeiterbeteiligungsprogramm durch. "Der Zuspruch auf unser Mitarbeiteraktienprogramm war in diesem Jahr überwältigend groß. So viele DATRONiker wie noch nie zuvor haben durch ihre Programmteilnahme ihre Loyalität und ihren Wunsch nach aktiver Teilhabe am Unternehmenserfolg unterstrichen. Es freut uns sehr, dass wir auch in diesen herausfordernden, besonderen Zeiten eine enge, kooperative Verbindung zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten und sich dieses gegenseitige Vertrauen und Zutrauen im hohen Anteil an Mitarbeiter-Aktionären widerspiegelt. Besonders stolz sind wir auf den DATRON Nachwuchs, der sich aufgrund des Mitarbeiteraktienangebots vorwiegend erstmalig näher aktiv mit dem Themenkomplex Aktien und Börsennotierung beschäftigt hat. Über die Hälfte der 20 Auszubildenden gehört nun zu den DATRON Mitarbeiteraktionären. Insgesamt zählen wir in 2020 mehr als 80% der DATRON AG Belegschaft zum DATRON Aktionärskreis!" kommentierte Dr. Arne Brüsch, CEO der DATRON AG.