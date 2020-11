---------------------------------------------------------------------------

Essen, 5. November 2020 - Die 11880 Solutions AG hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gegenüber Vorjahr deutlich verbessert. Mit 36,5 Millionen Euro lag der Umsatz zum 30. September 2020 um 1,2 Millionen Euro über Vorjahr (30.09.2019: EUR 35,2 Mio.). In den ersten neun Monaten 2020 wuchs der Kundenbestand im Digitalgeschäft erneut um 4.558 Neukunden. Der Monat September war dabei der erfolgreichste Monat seit Beginn der Transformation im Jahr 2016. Auch das Konzern-EBITDA konnte deutlich gesteigert werden und belief sich nach neun Monaten auf 2,3 Millionen Euro (30.09.2019: EUR 1,9 Mio.).



Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG: "Wir sind mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in diesem schwierigen Jahr hochzufrieden und blicken optimistisch auf das vierte Quartal. Die gute Entwicklung bestätigt, dass unser Angebot gut im Markt ankommt und immer mehr kleine Unternehmen in Deutschland auf unsere Online-Expertise vertrauen. Die Coronakrise zeigt noch einmal mehr, wie wichtig eine professionelle Vermarktung ist. Auch im Auskunftsbereich fiel der marktbedingte Rückgang des Anrufvolumens gegenüber Vorjahr deutlich geringer aus. Die Kooperation mit FRED 11811 und das stabile Call Center-Drittgeschäft sind hier wichtige Säulen."

Nach der Übernahme der Kölner Online Marketing-Agentur Fairrank liegt der Fokus nun auf einer schnellen Harmonisierung der einzelnen Geschäftsbereiche beider Unternehmen. Mit MeinSEO ist vor wenigen Tagen bereits das erste gemeinsame Produkt an den Start gegangen, das auch kleinen Betrieben günstige und effiziente Möglichkeiten zur Suchmaschinen-Optimierung eröffnet. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Produkte und Ausrichtungen beider Unternehmen hervorragend ergänzen. "Unsere Kundenstruktur ist nun deutlich vielfältiger, so dass wir schneller profitabel wachsen können", so Christian Maar.



Den vollständigen Neun-Monats-Bericht 2020 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte



