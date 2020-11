DGAP-Media / 05.11.2020 / 08:00

SMASHDOCs hat DRACOON voll integriert und erweitert damit Speicherkomfort Für erweiterte Online-Kollaboration steht den SMASHDOCs-Nutzern jetzt eine sichere Profi-Plattform zur Datei-Speicherung in der Cloud zur Verfügung

Mehr als 400.000 DRACOON Business Nutzer können ab sofort direkt von SMASHDOCs aus Dateien in DRACOON-Ordner speichern

SMASHDOCs und DRACOON setzen auf starkes Wachstum München, 5. November 2020 - SMASHDOCs, die weltweit führende Entwicklungs- und Vermarktungsplattform für kollaborative Textverarbeitungslösungen, hat ab sofort eine Schnittstelle zur direkten Dateiablage in DRACOON. Als erste SMASHDOCs-Lösung steht "Vertragsprojekte" allen DRACOON-Nutzern für 30 Tage kostenlos zum Test zur Verfügung. Durch die Schnittstelle erreicht SMASHDOCs direkt rund 400.000 Business-Nutzer von DRACOON. Außerdem können Vertriebspartner die SMASHDOCs-Lösungen mit DRACOON-Schnittstelle weiterverkaufen. DRACOON ist Marktführer im Bereich Enterprise File Services im deutschsprachigen Raum. Es handelt sich um eine hochsichere Plattform zum Speichern, Verwalten und Versenden von Dateien. DRACOON und SMASHDOCs auf Wachstumskurs "Die Technologie und die Marktstellung von SMASHDOCs ist einzigartig. SMASHDOCs-Lösungen steigern die Produktivität und Arbeitsgeschwindigkeit ihrer Anwender ganz erheblich", sagt Marc Schieder, einer der Geschäftsführer von DRACOON. "Durch die Schnittstelle erzielen wir nachhaltige Wettbewerbsvorteile und grenzen uns in Ausschreibungen deutlich von unseren Wettbewerbern ab. Gleichzeitig steigt die Nutzerintensität auf unserer Plattform und wir können vertrieblich gesehen die Nutzerbasis dank der neuen Funktionen weiter kräftig ausbauen", ergänzt Schieder. "Wir erhalten mit der Schnittstelle zu DRACOON und der Vertriebskooperation ein weiteres, starkes Vertriebs- und Skalierungspotenzial im deutschsprachigen Raum. Damit setzen wir unseren rasanten Wachstumskurs fort", sagt Christian Marchsreiter, Gründer und Geschäftsführer der smartwork solutions GmbH, welche SMASHDOCs entwickelt und vertreibt.