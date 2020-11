Hawesko-Gruppe mit zweistelligem Umsatzwachstum in Q3

- Quartalsumsatz +16 %, Quartals-EBIT signifikant gesteigert

- Segmente Retail und E-Commerce weiterhin Treiber der Geschäftsentwicklung

- Vorstand konkretisiert Erwartungen für das Gesamtjahr 2020:

Umsatz mehr als € 600 Mio., EBIT ca. € 33 Mio.



Hamburg, 5. November 2020. Die Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihre Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 mit den Zahlen für das dritte Quartal (1. Juli bis 30. September) sowie für den Neun-Monats-Zeitraum ab 1. Januar veröffentlicht. "Mit dem Umsatzplus von 16 % und der signifikanten Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT), die wir im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr erzielt haben, sind wir sehr zufrieden. Der gestiegene ,Zuhause-Konsum' hat zu einer stärkeren Nachfrage in den Segmenten Retail und E-Commerce geführt. Auch die Umsätze mit der Gastronomie haben sich im Sommer gut entwickelt. Für das Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal erwarten wir durch die verschärften Einschränkungen in Gastronomie und Hotellerie einen noch nicht abschätzbaren Nachfragerückgang im B2B-Segment, während wir für die Segmente E-Commerce und Retail von einer anhaltend hohen Nachfrage ausgehen. Unsere diversifizierte Aufstellung im Markt sowie die Investments im E-Commerce erweisen sich in dieser Situation als Stärke und Stabilitätsfaktor", sagte Thorsten Hermelink, der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe in Hamburg.

Im dritten Quartal 2020 stieg der Konzernumsatz um 16 % auf € 137,7 Mio. (Vorjahresquartal: € 118,5 Mio.). Im Segment E-Commerce konnte ein Umsatz von € 46,9 Mio. erzielt werden, was einem Plus von 28 % entspricht. Das Segment Retail (Jacques' Wein-Depot sowie Wein & Co.) steigerte seinen Umsatz um 15 % auf € 50,9 Mio. Dabei betrug das Wachstum von Jacques' 13 % und das von Wein & Co. 20 %. Das B2B-Segment erzielte mit € 40,0 Mio. im Sommerquartal (Q3) ein Umsatzplus von 6 % gegenüber dem Vorjahresquartal infolge der Lockerung von Kontaktbeschränkungen und der Wiederaufnahme des Gastronomiebetriebs unter freiem Himmel.