Aktien Frankfurt Ausblick Dax legt weiter zu - Biden kurz vor Wahlsieg Mit der Aussicht auf einen neuen US-Präsidenten Joe Biden dürfte der Dax am Donnerstag seine jüngste Erholung fortsetzen. Am Markt herrscht Gelassenheit. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit Donald Trump als auch mit Joe Biden leben, so …