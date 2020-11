CREDIT SUISSE belässt INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon von 19,20 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erhöhung erfolge wegen der Verbesserung der Nachfrage aus der Autobranche, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Halbleiterhersteller profitiere von langfristigen Trends, die Bewertung sei aber recht üppig./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 05:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Infineon Technologies Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de