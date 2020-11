HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Tele Columbus von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 5,10 auf 1,70 Euro gekappt. Analyst Simon Bentlage "zieht die Reißleine". Die durchaus vernünftige Strategie des neuen Managements des Kabelnetzbetreibers komme wohl zu spät, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kind sei bereits in den Brunnen gefallen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 08:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 08:13 / MEZ

