Yandex nutzt ADVA TeraFlex mit Datenraten von 600Gbit/s zur Verbindung von Rechenzentren

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Yandex seine DCI-Infrastruktur (Data Center Interconnect) mit Hilfe der ADVA FSP 3000 TeraFlex auf Datenraten von 600Gbit/s erweitert hat. Die Lösung erhöht signifikant die Übertragungskapazität der Infrastruktur von Yandex in ganz Moskau und ermöglicht es Russlands größtem Suchmaschinenanbieter, den rasch ansteigenden Datenbedarf zu decken und seine Cloud-Dienste zu erweitern. Die neue Lösung überträgt sehr große Datenmengen, benötigt wenig Platz und skaliert sehr gut. Sie lässt sich leicht in das bestehende Netz von Yandex integrieren. ADVAs offene TeraFlex-Terminals übertragen Datenraten von 600Gbit/s auf nur einer einzigen Wellenlänge und liefern eine Gesamtduplex-Kapazität von 3,6Tbit/s in nur einer Höheneinheit (Rack Unit, RU). Mit geringem Stromverbrauch und ultraflexiblen Modulationsverfahren gewährleisten die FSP 3000 TeraFlex-Terminals maximale spektrale Effizienz und machen die Rechenzentrumskopplung von Yandex zukunftssicher und hocheffizient.

