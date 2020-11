NOUVEAU MONDE ERÖFFNET SEIN ERSTES BÜRO IN EUROPA AUFGRUND DER ERHÖHTEN NACHFRAGE NACH ANODENMATERIAL FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

- Europa, das sich schnell zu einem weltweit bedeutenden Hub für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge entwickelt, erfordert in Zukunft enorme Mengen an nachhaltigem, umweltfreundlichem Graphit-Anodenmaterial.

- Während Nouveau Monde mögliche Standorte für eine europäische Batterie-Anodenmaterialfabrik evaluiert, soll dieses Vertriebsbüro unser kontinuierliches gewerbliches Engagement mit Batterieherstellern und OEMs aus der Automobilindustrie vorantreiben.



MONTREAL, KANADA, 5. NOVEMBER 2020 - Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder das "Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) freut sich, die Eröffnung seines ersten Vertriebsbüros außerhalb Nordamerikas am Standort 70 Pall Mall in St James's (London, UK) bekannt zu geben. Während sich die Verhandlungen mit den europäischen Automobilherstellern über das Batterie-Anodenmaterial von Nouveau Monde intensivieren, ermöglicht dieses Büro in London es dem Unternehmen, schnell auf die wachsende Nachfrage von Kunden und anderen Interessenvertretern vor Ort zu reagieren.

Der europäische Hub von Nouveau Monde wird von Christopher Shepherd, dem Leiter von Nouveau Monde und neu ernannten Vizepräsidenten für Corporate Development, angeführt. Außerdem möchte das Unternehmen hiermit offiziell Jean-Luc Cialdini als Direktor für Unternehmensentwicklung, Europa willkommen heißen. Herr Cialdini war in der Vergangenheit der globale Vertriebsleiter für Imerys Graphite & Carbon in der Schweiz wie auch Leiter für Vertrieb & Marketing, EU und Vorstandsmitglied, Spanien und Portugal für Morgan Advanced Materials und blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen fortschrittliche Materialien, Graphit und Polymere für die E-Mobilität, technische Textilien, Metallurgie, medizinische Geräte, Kompositmaterialien, Filtrierung, Automobilteile, Elektronik, Verpackung und Luft- und Raumfahrtkomponenten. Er verfügt zusätzlich über ein umfangreiches Business-Netzwerk in Korea, China, Japan, Europa und den USA.