Modern Meat erhält HACCP-Zertifizierung für neue Produktionsanlage

Vancouver (British Columbia), 4. November 2020. Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) („Modern Meat“ oder das „Unternehmen“) ein preisgekrönter Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, meldete heute, dass es kürzlich die international anerkannte HACCP- (Hazard Analysis and Critical Control Points)-Zertifizierung im Bereich der Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrolle erhalten hat. HACCP wird von der Canadian Food Inspection Agency („CFIA“) in allen staatlich registrierten Betrieben gefordert, in denen Lebensmittel für den menschlichen Verzehr hergestellt werden.