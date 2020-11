München (ots) -



- Kaskoversicherung zahlt nur bei Unfällen mit Haarwild - weitere Tiere nicht

immer eingeschlossen

- Erweiterte Wildschadendeckung kostet bei Teilkasko vier Prozent, bei Vollkasko

fünf Prozent mehr

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen durch frühe Dämmerung, Nebel und

Regen. Zwar besteht für Kaskoversicherte generell Versicherungsschutz für

Schäden am eigenen Auto, die durch Haarwild wie Rehe oder Wildschweine

verursacht werden. Andere Tierarten, z. B. Kühe, Wölfe oder Katzen, sind aber

nicht eingeschlossen. In der Teilkaskoversicherung kostet der erweiterte Schutz

im Schnitt nur vier Prozent Aufpreis, in der Vollkaskoversicherung fünf

Prozent.1)





Die deutschen Autoversicherer haben laut GDV für 2019 ein neues Rekordhoch anWildunfällen gemeldet.2) 295.000 mal kollidierten kaskoversichte Pkw mitWildtieren - ein Plus von 27.000. Die Schadenssumme beträgt pro Unfall imSchnitt 3.000 Euro."Verbraucher sollten sich für eine erweiterte Wildschadendeckung entscheiden,wenn sie sicher sein wollen, dass die Versicherung bei einem Zusammenstoßunabhängig von der Art des Tieres für den Schaden aufkommt" , sagt Dr. TobiasStuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Einige Tarife bieten denerweiterten Schutz sogar ohne Aufpreis. Deshalb sollten Verbraucher Angebotevergleichen."Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/%E2%82%ACuro-am-sonntag%3A-check24-ist-bestes-vergleichsportal-fuer-kfz-versicherungen-1279/) Das ergab eineUntersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut(DKI).3) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistungmit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinwegkönnen Verbraucher beim Münchner Vergleichsportal am meisten sparen. Auch in derKategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den ersten Platz.300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem digitalen Versicherungscenterverwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem siediese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von autmoatischen Preis- undLeistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren undgleichzeitig sparen.