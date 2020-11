ProSiebenSat.1 Group im dritten Quartal 2020 mit deutlichem Ergebnisanstieg von 13 % beim adjusted EBITDA

Unterföhring (ots) - - Konzern sieht klare Verbesserung in Umsatz und Ergebnis

im Vergleich zum stark COVID-19-geprägten Vorquartal



- Konzernumsatz mit 921 Mio Euro etwa auf Vorjahresniveau, adjusted EBITDA

wächst um 13 % auf 149 Mio Euro im Vergleich zum Vorjahr, adjusted net income

mit 29 Mio Euro wieder positiv verglichen mit dem COVID-19-belasteten zweiten

Quartal 2020



- Striktes Kostenmanagement zahlt sich aus, weiterhin gute Liquiditätslage mit

1.056 Mio Euro Barmittelbestand zum 30. September 2020





Seite 2 ► Seite 1 von 6

- Aktives Portfoliomanagement: Erfolgreiche Akquisition der The Meet Group sowieVerkauf von myLoc und WindStar Medical unterstreichen langfristige Strategie mitFokus auf Kerngeschäft und Synergien- Neues viertes Segment ParshipMeet Group stärkt Diversifizierung vonProSiebenSat.1- Ausblick: Unter Annahme etwa stabiler Rahmenbedingungen im Vergleich zumdritten Quartal und keiner weiteren substanziellen Einschränkungen im viertenQuartal, die über die Ende Oktober in Deutschland verkündeten Maßnahmenhinausgehen, strebt der Konzern im Gesamtjahr einen Konzernumsatz zwischen 3,85Mrd Euro und 3,95 Mrd Euro sowie ein adjusted EBITDA zwischen 600 Mio Euro und650 Mio Euro anUnterföhring, 5. November 2020. Die ProSiebenSat.1 Group hat im dritten Quartal2020 verbesserte Umsatz- und Ergebnisgrößen im Vergleich zum starkCOVID-19-geprägten Vorquartal verzeichnet. Nachdem die weltweite Pandemie unddie dadurch bedingten Beschränkungen die Geschäftsentwicklung des Konzerns imzweiten Quartal erheblich beeinträchtig hatten, erreichte ProSiebenSat.1zwischen Juli und September 2020 mit 921 Mio Euro (Vorjahr: 926 Mio Euro) einenUmsatz etwa auf Vorjahresniveau. Dies reflektiert wie angekündigt eine Erholungim Entertainment-Werbegeschäft des Konzerns seit Juli, eine dynamischeUmsatzentwicklung des Online-Beauty-Anbieters Flaconi sowie die positivenEffekte der Akquisition des US-Online-Dating-Unternehmens The Meet Group, daserstmalig im Monat September konsolidiert wurde. The Meet Group bildet mit derPartnervermittlung Parship Group das neue vierte Konzern-Segment ParshipMeetGroup, das in einem wachstumsstarken Markt tätig ist. Organisch(1) sank derUmsatz des Konzerns in diesem Quartal um 4 Prozent (Q2 2020: -26 %). TrotzUmsatzerholung im dritten Quartal beeinflusst das COVID-19-geprägte Vorquartaldie ersten neun Monate des Jahres: In diesem Zeitraum erzielte ProSiebenSat.1einen Umsatz von 2.555 Mio Euro (Vorjahr 2.786 Mio Euro) und lag damit 8 Prozentunter dem Vorjahreswert.Rainer Beaujean, Vorstandssprecher & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: