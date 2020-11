Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist im September 2020 saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben am Donnerstag mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es kalenderbereinigt einen Rückgang um 1,9 Prozent.





Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im neunten Monat des Jahres saison- und kalenderbereinigt 4,5 Prozent höher als im August 2020. Die Coronakrise prägt seit einigen Monaten die Entwicklungen im Verarbeitenden Gewerbe. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragseingang im September saison- und kalenderbereinigt um 2,6 Prozent niedriger. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Aufträge aus dem Inland um 2,3 Prozent, die Auslandsaufträge verringerten sich um 0,8 Prozent. Dabei nahmen die Auftragseingänge aus der Eurozone um 6,0 Prozent ab. Die Auftragseingänge aus dem restlichen Ausland stiegen um 2,7 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang um 4,0 Prozent über dem Vormonatsniveau. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es hingegen einen Rückgang um 2,0 Prozent und im Bereich der Konsumgüter stiegen die Aufträge um 2,6 Prozent. In der größten Branche des Verarbeitenden Gewerbes, der Automobilindustrie, stieg der Auftragseingang weiter (+5,1 Prozent zum Vormonat) und lag damit 5,8 Prozent über dem Vorkrisenniveau, so die Statistiker. Für den Auftragseingang im Maschinenbau ergab sich im September 2020 ein Rückgang von 3,7 Prozent zum Vormonat, im Vergleich zu Februar 2020 lag er 8,2 Prozent niedriger. Für August 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse insgesamt ein Anstieg um 4,9 Prozent gegenüber Juli 2020 (vorläufiger Wert: +4,5 Prozent). Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im September 2020 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent höher als im Vormonat. Im Vergleich zu Februar 2020 war der Umsatz im September 2020 saison- und kalenderbereinigt 8,9 Prozent niedriger. Für August 2020 ergaben die Revisionen keine Ergebnisänderungen. Der Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber Juli 2020 wurde damit bestätigt. In der Automobilindustrie stieg der Umsatz im September gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lag um 8,4 Prozent unter dem Wert von Februar 2020.