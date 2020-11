Düsseldorf (ots) - Durch Video-on-Demand, Connected Devices und Co. bietet sichdeutschen Unternehmen ein Wachstumspotential von mehr als 12 Mrd. Euro.Gleichzeitig drängen globale Player wie Netflix, Apple oder Amazon immer weiterauf den Markt vor. Telekommunikationsunternehmen haben nun die einmaligeGelegenheit sich aus der Rolle des reinen Anbieters von Mobilfunk, Festnetz undPayTV zu befreien."45% der Befragten unserer NextGen-Studie sind offen ihreTelekommunikationsdienste nicht mehr bei einem Telekommunikationsunternehmen zukaufen", so Sören Grabowski, Experte für den Telekommunikationssektor undPartner bei Kearney. "Die Unternehmen müssen nun handeln, um in der digitalenWelt nicht abgehängt, sondern zum Navigator für Verbraucher zu werden."

Nicht erst seit Beginn der Coronakrise ist auch unter deutschen Konsumenten dieNutzung von digitalen Angeboten wie Video-on-Demand, Musikstreaming und OnlineGaming fortgeschritten. Allerdings landet das Geld für diese Dienste zumeistnicht bei den Telekommunikationsanbietern, sondern bei globalen Plattformen wieNetflix, Apple oder Amazon, die schnell und innovativ agieren.Nun gilt es die bestehenden Möglichkeiten auszuschöpfen. Wie unsere Studiezeigt, gibt es ein enormes Wachstumspotential von mehr als 12 Milliarden Euro:Ein klarer Wachstumsmarkt sind die Dienste für Medien und Entertainment - trotzgroßer Investitionen und unterschiedlichster Ansätze bereits seit der Einführungvon 3G. Hier zeigt sich ein Steigerungspotential der durchschnittlichen Ausgabenum rund 30% in Summe. Die globale Konkurrenz in den derzeit größten Segmentenwie Video-on-Demand schläft allerdings nicht und hat in Deutschland schon einedominierende Stellung.Ein weiterer Wachstumstreiber der Zukunft ist der Markt für Connected Devices .Sprachassistenten, Fitnesstracker oder auch Smart-Home-Equipment sindvielversprechende Produkte und bieten durch Abo-Services weitere Möglichkeitenzur Umsatzsteigerung.Aber auch auf dem traditionellen Telekommunikationsmarkt für Konnektivität gibtes noch weiteres Potential zur Monetisierung: 23 Prozent der Deutschen geben an,nicht zufrieden mit ihrer derzeitigen Internetverbindung zu sein. Möglich istdies aber nur in Verbindung mit einer effektiven und flächendeckendenBreitbandinfrastruktur, die hohe Geschwindigkeiten - wie im europäischen Auslanddurchaus üblich - ermöglicht. Vor allem der Glasfaserausbau stellt dabei Staatund Anbieter vor große Herausforderungen.Aber nicht nur die Anbieter haben Nachholbedarf - auch die deutschen Konsumentensind weitaus weniger digital verbunden als viele europäische und globaleVerbraucher.Der Connected Consumer Index, der das Nutzungsverhalten der Konsumenten misst,