HÖRMANN Industries GmbH: Euler Hermes bestätigt Unternehmensrating BB mit stabilem Ausblick



Kirchseeon, 5. November 2020 - Die Euler Hermes Rating GmbH bestätigt in ihrem aktuellen Ratingbericht ihre Einschätzung der Bonität und Zukunftsfähigkeit der HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) weiterhin mit "BB". Für die kommenden zwölf Monate wird eine stabile Entwicklung erwartet. Euler Hermes Rating hebt in ihrer Begründung die nachhaltigen Wachstumspotenziale in den ertragsstarken Segmenten Communications und Engineering sowie die gesicherte mittelfristige Finanzierungsbasis verbunden mit einer guten finanziellen Flexibilität der Gruppe hervor. Bereits im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe mit der erfolgreichen Platzierung einer fünfjährigen Anleihe in Höhe von 50,0 Mio. EUR sowie der Verlängerung einer revolvierenden Konsortialkreditlinie um fünf Jahre (mit zweijähriger Verlängerungsoption) und einem auf 40,0 Mio. EUR erhöhten Volumen die nachhaltige Unternehmensfinanzierung gesichert. Hinzu kommt die Ende Juli 2020 im Rahmen des Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhaltene Zusage für einen vorsorglich beantragten KfW-Unternehmerkredit über 40,0 Mio. EUR. Mit Hilfe dieser Bausteine verfügt die HÖRMANN Gruppe über finanzielle Planungssicherheit, um ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen weiteren Stakeholdern langfristig gerecht zu werden.



Die Zusammenfassung des aktuellen Euler Hermes Ratingberichts ist auf der Webseite der Ratingagentur unter

https://www.ehrg.de/veroeffentlichungen/hoermann-industries-gmbh/ abrufbar.

Die HÖRMANN Industries GmbH wird am 16. November 2020 ihren Konzernzwischenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2020 unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen veröffentlichen.



Über die HÖRMANN Gruppe

Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 27 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com



