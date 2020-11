HYDERABAD, Indien und CAMBRIDGE, Mass., 5. November 2020 /PRNewswire/ -- Excelra , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenwissenschaft und Datenanalyse, und Cellarity, ein richtungsweisendes Unternehmen, das an der Entwicklung einer neuen Generation von Medikamenten zur Behandlung von Krankheiten auf der Ebene des Zellverhaltens arbeitet, haben heute eine Vereinbarung bekannt gegeben, wonach Excelra Cellarity Zugang zu seiner Global Online Structure Activity Relationship Datenbank (GOSTAR) gewährt.

GOSTAR ist die weltweit größte Informationsplattform für kleine Moleküle in der medizinischen Chemie, die über 8 Millionen Verbindungen umfasst und die chemische Struktur mit biologischen, pharmakologischen und therapeutischen Aktivitäten verknüpft. Mit einer riesigen Datenbank von 28 Millionen Struktur-/Wirkungsbeziehungs-(SAR)-Datenpunkten unterstützt GOSTAR Forscher sowohl in der frühen als auch in der Optimierungsphase der Arzneimittelentdeckung.