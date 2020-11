WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



September 2020 (real, vorläufig):



+0,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





August 2020 (real, revidiert):+4,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-1,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe war nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2020saison- und kalenderbereinigt 0,5 % höher als im August 2020. Im Vergleich zumVorjahresmonat September 2019 gab es kalenderbereinigt einen Rückgang um 1,9 %.Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der reale Auftragseingang imVerarbeitenden Gewerbe im September 2020 saison- und kalenderbereinigt 4,5 %höher als im August 2020.Die Corona-Krise prägt seit einigen Monaten die Entwicklungen im VerarbeitendenGewerbe. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn derEinschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war derAuftragseingang im September 2020 saison- und kalenderbereinigt um 2,6 %niedriger.Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Aufträge aus dem Inland im September 2020um 2,3 %, die Auslandsaufträge verringerten sich um 0,8 %. Dabei nahmen dieAuftragseingänge aus der Eurozone um 6,0 % ab. Die Auftragseingänge aus demrestlichen Ausland stiegen um 2,7 %.Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im September2020 um 4,0 % über dem Vormonatsniveau. Bei den Herstellern vonInvestitionsgütern gab es hingegen einen Rückgang um 2,0 % und im Bereich derKonsumgüter stiegen die Aufträge um 2,6 %.In der größten Branche des Verarbeitenden Gewerbes, der Automobilindustrie, istder Auftragseingang im September 2020 weiter angestiegen (+5,1 % zum Vormonat)und liegt damit 5,8 % über dem Vorkrisenniveau im Februar 2020. Für denAuftragseingang im Maschinenbau ergab sich im September 2020 ein Rückgang von3,7 % zum Vormonat, im Vergleich zu Februar 2020 liegt er 8,2 % niedriger.Für August 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse insgesamtein Anstieg um 4,9 % gegenüber Juli 2020 (vorläufiger Wert: +4,5 %).Umsatz: +1,1 % saisonbereinigt zum VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben imSeptember 2020 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % höher als im Vormonat. ImVergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durchdie Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz im September 2020 saison- und