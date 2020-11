MGI hebt Prognose für 2020 an und erwägt weitere Fremdkapital-Maßnahme

Die Media and Games Invest plc. (MGI) verzeichnet auf Basis der vorläufigen Finanz-Kennzahlen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum im dritten Quartal 2020. Daher erhöht der Online-Gaming-Publisher seine Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2020. MGI erwartet für das Finanzjahr 2020 nunmehr Einnahmen in der Größenordnung von 125 bis 135 Millionen Euro und ein EBITDA in der Größenordnung von 23 bis 26 Millionen Euro (bisherige Umsatzprognose: 115 bis 125 Mio. Euro, bisherige EBITDA-Prognose: 20 bis 23 Mio. Euro). Darüber hinaus evaluiert MGI die Möglichkeiten für Fremdkapital-Finanzierungsoptionen.

Neue MGI-Anleihe?

MGI hat Pareto Securities beauftragt, die Marktbedingungen für die Durchführung einer Fremdkapitalaufnahme zu untersuchen und zu bewerten. Die Erlöse sollen dabei im Wesentlichen zur Rückzahlung der ausstehenden 50-Millionen-Euro-Anleihe der Tochtergesellschaft Gamigo AG mit einer Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022 verwendet werden.