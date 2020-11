Nordkorea verschärft Kontrollen des Tabakkonsums

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea verschärft per Gesetz die Kontrolle des Tabakkonsums im Land. Das Tabakverbotsgesetz verbietet das Rauchen unter anderem an "Plätzen für politische und ideologische Erziehung", öffentlichen Orten einschließlich Theater und Kinos sowie öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, wie die Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Die Oberste Volksversammlung - Nordkoreas Parlament - billigte demnach am Mittwoch in Pjöngjang ein Dekret zur Verabschiedung des Gesetzes.

Ziel ist es den Berichten zufolge, das Leben und die Gesundheit der Nordkoreaner durch eine "verschärfte legale und soziale Kontrolle der Produktion und des Verkaufs von Zigaretten sowie des Rauchens" zu schützen. Bei Missachtung der Vorschriften drohen demnach Strafen.