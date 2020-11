FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Compugroup sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. Nachdem der Kurs die bisherigen Höchststände vom September und Oktober bei über 81 Euro überwunden hatte, beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung. In der Spitze zog der Kurs um knapp zehn Prozent auf 84,45 Euro an. Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter profitierte vor allem von einer neuen Software für Artzpraxen.

Analyst Knut Woller von der Baader Bank sprach von einem "Homerun" im dritten Quartal, das Unternehmen habe herausragend abgeschnitten. Allerdings dürfte sich die starke Nachfrage in den kommenden Quartalen nicht wiederholen lassen. Das Wachstum aus eigener Kraft halte mit der Bewertung der Aktien nicht mehr Schritt - weshalb Woller weiterhin zum "Reduzieren" riet./bek/jha/