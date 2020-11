Foto: finanzbusiness Teambank ging in Sachen Video-Berater bei DocMorris in die Lehre Nachrichtenquelle: Finanz Business 37 | 0 | 0 05.11.2020, 10:30 | Aus unterschiedlichen Gründen beraten Banken ihre Kunden immer häufiger per Video oder Live-Chat. Das spart Geld und kommt gut an – aber nur, wenn Banken nicht nur die Technik, sondern auch Optik und Dramaturgie beherrschen. Bei der Teambank hatte man zum Auftakt Rat in einer anderen Branche eingeholt, erfuhr FinanzBusiness.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer