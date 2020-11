FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa stellt sich nach einem weiteren Milliardenverlust im Sommer auf schmerzhafte kalte Monate ein. "Wir stehen am Beginn eines Winters, der für unsere Branche hart und herausfordernd sein wird", sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Frankfurt. Die Lufthansa-Führung versucht den anhaltenden Geldabfluss in der Corona-Krise einzudämmen und hat die Ausgaben stark heruntergefahren. Tausenden Mitarbeitern droht der Jobverlust. Wie teuer der Stellenabbau wird, ist noch offen. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften ziehen sich hin. Spohr will die Kosten für die Streichungen aber noch in diesem Jahr verbuchen.

An der Börse wurden die Nachrichten mit Verlusten quittiert. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab am Vormittag bis zu drei Prozent nach und zählte damit wieder einmal zu den schwächsten Titeln im MDax . Mit einem Minus von mehr als 50 Prozent zählt die Aktie zu den am stärksten deutschen Titeln seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und ist deshalb im Sommer aus dem deutschen Leitindex Dax geflogen.