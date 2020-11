Kann sich die SAP-Aktie in absehbarer Zeit wieder auf 106 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) in einer kurzfristigen Erholung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die SAP-Aktie markierte am 21. Juli 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 143,20 EUR. Anschließend lief die Aktie mehrere Wochen zwischen diesem Hoch und dem alten Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 129,58 EUR seitwärts. Am 20. Oktober fiel der Wert mit einer langen schwarzen Kerze und per Tagesschlusskurs unter die Unterstützung bei 129,58 EUR. Anschließend geriet die Aktie auch in Folge schlechter Quartalszahlen massiv unter Druck und fiel bis fast auf den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002 zurück.