Fast jede zweite Bank in Ostdeutschland erhebt Negativzinsen

Ostdeutsche Banken verlangen besonders häufig Negativzinsen





Für die Analyse hat Verivox die Preisverzeichnisse von über 700 Banken undSparkassen ausgewertet. Dabei zeigten sich deutliche regionale Unterschiede. ImVerhältnis zur Anzahl der dort ansässigen Kreditinstitute verlangen Banken undSparkassen in Ostdeutschland mit Abstand am häufigsten Negativzinsen. Zu dieserRegion wurden für die Auswertung die neuen Bundesländer und Berlinzusammengefasst. Während bundesweit 22 Prozent der Banken ihre Privatkunden mitNegativzinsen belasten, fordert im Osten fast jede zweite (45 Prozent) einsogenanntes Verwahrentgelt.Allerdings trifft die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dieKreditinstitute in Ostdeutschland auch besonders hart. "Viele Geldhäuser derRegion haben hohe Einlagenüberschüsse. Das bedeutet, sie verwahren deutlich mehrSpargelder als sie auf der anderen Seite in Form von Krediten an ihre Kundenausgeben können", erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der VerivoxFinanzvergleich GmbH. Seit der letzten EZB-Zinssenkung im September 2019 müssenBanken auf überschüssige Einlagen, die sie bei der Zentralbank parken, selbst0,5 Prozent Strafzinsen zahlen.In Bayern und Nordrhein-Westfalen sitzen die meisten BankenImmer mehr Institute geben diesen Negativzins an ihre Sparer weiter. ImBundesländer-Vergleich fordern in Bayern (44) und Nordrhein-Westfalen (26) diemeisten Banken ein sogenanntes Verwahrentgelt. Allerdings gibt es hier auchinsgesamt sehr viele Banken. Der Anteil von Instituten mit Negativzinsen ist inBayern deshalb nur leicht überdurchschnittlich (26 Prozent). InNordrhein-Westfalen entspricht er dem Gesamtschnitt (22 Prozent).159 Banken und Sparkassen mit NegativzinsenVon den insgesamt 709 Banken in der Verivox-Auswertung berechnen 149 ihrenPrivatkunden unter bestimmten Voraussetzungen Negativzinsen. 10 weitere erhebeneine Gebühr auf das üblicherweise kostenfreie Tagesgeldkonto. "Aus Sicht derKunden entstehen so faktisch Negativzinsen. Das Geld auf dem Konto wird weniger,auch wenn nominal ein Zinssatz von 0,00 oder 0,01 Prozent ausgewiesen ist", sagtOliver Maier. Zusammen mit diesen 10 Banken verlangen insgesamt 159 GeldhäuserNegativzinsen.