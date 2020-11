Wie geht es weiter für Unternehmensanleihen?

Unternehmensanleihen bieten asymmetrische Erträge. Das heißt, wenn die Dinge schlecht laufen, sind die Verluste bedeutend höher als die Gewinne, die gewöhnlich erzielt werden. Unternehmen sind mit vielen Problemen konfrontiert, von einem simplen Konjunkturabschwung und dem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit bis zu abrupten Umschwüngen und Trendwenden in ihrer Branche. Letzteres dürfte in den kommenden Jahren vorherrschen, weil Covid-19 in vielen Fällen Veränderungen beschleunigt.

Pandemie hin oder her – schon zuvor hatten einige Branchen mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen. Die Automobilindustrie hat zum Beispiel eine Revolution erlebt, da Elektrofahrzeuge zunehmend am Markt Fuß fassen. Die Öl- und Gasindustrie steht vor einer größeren, aber ähnlich gelagerten Herausforderung – zum Schutz der Umwelt muss der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden. Auf Fluggesellschaften hat dies bereits Auswirkungen. Noch dazu hat die Pandemie weltweit zur weitgehenden Schließung des Luftraums geführt. Die Menschen reisen kaum noch per Flugzeug – was für einige möglicherweise dauerhaft so bleiben könnte.