KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im dritten Quartal kräftig von neuer Software für Artzpraxen profitiert. Nach der Zulassung von Upgrades für technische Geräte in Praxen konnte der Konzern entsprechende Software ausrollen und damit auch in Rechnung stellen. "Die hinter uns liegenden Monate haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich unsere jahrzehntelangen, weltweiten Anstrengungen um die Digitalisierung des Gesundheitswesens auszahlen", sagte Unternehmensgründer und Chef Frank Gotthardt am Donnerstag laut Mitteilung.

Die im MDax notierte Aktie der Koblenzer stieg am Vormittag um bis zu zehn Prozent auf 84,80 Euro und war damit so teuer wie noch nie. Die Aktie ist seit einiger Zeit gefragt. Alleine in diesem Jahr zog der Kurs um ein Drittel an, in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Kurs mehr als verachtfacht. Das Unternehmen profitiert seit einiger Zeit schon davon, dass immer mehr Arztpraxen, Apotheker und Krankenhäuser auch im Rahmen der Datenvernetzung des Gesundheitswesens ihre IT-Systeme aufrüsten.