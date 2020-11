Foto: finanzbusiness Artur Merz wechselt in den Vorstand der Märkischen Bank Nachrichtenquelle: Finanz Business 48 | 0 | 0 05.11.2020, 11:23 | Führungswechsel beim Institut mit Sitz in Hagen: Merz folgt auf Hermann Backhaus, der Ende März 2021 in den Ruhestand geht.

