München/ Berlin (ots) - Hochwertige Qualitätssicherung hat sich stetig von einer

isolierten Tätigkeit zu einem elementaren Bestandteil in Unternehmen entwickelt,

so die aktuelle Ausgabe des World Quality Reports von Capgemini, Sogeti und

Micro Focus.



Die 12. Ausgabe des World Quality Report (https://www.capgemini.com/research/wor

ld-quality-report-wqr-20-21/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=testi

ng_none_link_pressrelease_none&utm_campaign=other_wqr) 2020-21 (WQR), der heute

von Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) , Sogeti

(https://www.sogeti.de/) und Micro Focus (https://www.microfocus.com/en-us/home)

veröffentlicht wurde, zeigt die stetige Weiterentwicklung der Qualitätssicherung

(QS) von einer unterstützenden Dienstleistung zu einem integralen Bestandteil

der umfassenderen digitalen Transformation von Unternehmen. Der Beitrag zum

Unternehmenswachstum und zu den Geschäftsergebnissen ist demnach mit 74 Prozent

Zustimmung das wichtigste Ziel für Testing und Qualitätssicherung - ein Anstieg

um sechs Prozentpunkte gegenüber 2018.





" Trotz der Herausforderungen, die COVID-19 mit sich bringt, war 2020 einvielversprechendes Jahr für die Orchestrierung und Qualitätssicherung inUnternehmen ", so Dirk Kain, Leiter Sogeti in Deutschland. " Tatsächlich hatCOVID-19 als Beschleuniger für die Qualitätssicherung gewirkt und derenintegrale Bedeutung für den Betrieb unter Beweis gestellt. Es ist ermutigend zusehen, dass QS-Fachkräfte hinsichtlich ihrer Testfähigkeiten optimistisch sind.Wie die Ergebnisse zeigen, stimmt dieser Optimismus jedoch nicht immer mit denErgebnissen überein. Wenn sie mehr Nutzen aus systematischer Testautomatisierungziehen und mit KI für die Qualitätssicherung weiter vorankommen, werden dieseTeams schneller und intelligenter arbeiten können und einen größeren Einflussauf das Geschäft haben. "Der WQR 2020 unterstreicht, dass die steigenden Erwartungen an dieQualitätssicherung mit einem Fortschritt hinsichtlich verschiedenerstrategischer Ziele einhergehen, darunter die Notwendigkeit derQualitätssicherung zur Unterstützung des Geschäftswachstums und der Bedeutung,die Zufriedenheit der Endbenutzer zu gewährleisten. Insgesamt gibt es einenkontinuierlichen und vielversprechenden Fortschritt, der nur leicht durchwiederkehrende Hürden, die bereits in früheren Ausgaben festgestellt wurden,geschmälert wird. Dazu zählen zum Beispiel Qualifikationslücken und dieErzielung eines Nutzens aus der Testautomatisierung. Insbesondere die Antwortendeutscher Teilnehmer zeigt die Auswirkung in Form eines niedrigenTestautomatisierungsgrads über alle Testaktivitäten.